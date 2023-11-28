وسط ترقب نتائج اجتماع أوبك+.. أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وتوقعات أن يشهد اجتماع لأوبك+ زيادة تخفيضات الإنتاج وتمديدها وسط مخاوف من استمرار تجاوز العرض للطلب.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 80.55 دولار للبرميل، في طريقها لإنهاء موجة خسائر استمرت أربعة أيام.

أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فارتفعت 54 سنتا، أو 0.7 % أيضا، إلى 75.40 دولار للبرميل، بعد تراجعها لثلاث جلسات متتالية.

ووفقا لـ “رويترز” ستعقد أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا وزاريا عبر الإنترنت في 30 نوفمبر لمناقشة أهداف الإنتاج لعام 2024.

ويأتي الاجتماع وسط انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب المخاوف من زيادة المعروض في السوق على الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك+.

وانخفض خام برنت بأكثر من 18 % وهبط الخام الأمريكي بأكثر من 21 % من مستوياتهما المرتفعة في نهاية سبتمبر أيلول. وأدى الإنتاج القوي من الدول غير الأعضاء في أوبك مثل الولايات المتحدة لزيادة الضغوط على الأسعار.

وتسببت أوبك+ في انخفاض أسعار النفط الأسبوع الماضي من خلال تأجيل اجتماعها من أجل تسوية خلافات حول أهداف الإنتاج للمنتجين الأفارقة.

لكن أربعة مصادر في أوبك+ قالت يوم الجمعة إن المجموعة اقتربت من التوصل إلى حل وسط بشأن حصص الإنتاج، مما قد يساعد في الوصول إلى توافق.