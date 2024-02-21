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الجزائر

وسط توقعات بتخفيض الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع

الشروق أونلاين
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وسط توقعات بتخفيض الإنتاج.. أسعار النفط ترتفع

حققت أسعار النفط، الأربعاء، ارتفاعا مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 82.46 دولار للبرميل. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 77.13 دولار.

وكان الخامان قد تراجعا أكثر من واحد بالمئة لكل برميل الثلاثاء، حيث تراجعت عقود برنت 1.5 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.4 بالمئة.

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