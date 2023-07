وسط دهشة الزبائن.. الأمير البريطاني وليام يقدم وجبات “برغر”

فاجأ الأمير البريطاني وليام زبائن عربة برغر بتقديم الخدمات من داخلها في جنوب لندن وسط دهشة كبيرة للمتواجدين.

وظهر وريث العرش في مقطع مصور نُشر، الأحد، وهو يقدم شطائر “برغر إيرث شوت” بهدف تسليط الضوء على أعمال الفائزين العام الماضي بجائزة إيرث شوت السنوية التي أطلقها للمساعدة في إيجاد حلول لكبرى المشكلات البيئية.

وقال الأمير في أثناء تقديمه البرغر لزبائن بدا عليهم الذهول “سأحضر (البرغر) حالا… صباح الخير على الجميع. إنه مطبوخ بشكل جيد وجاهز للاستلام”.

#Earthshot Burger anyone?

Great fun teaming up with @sortedfood to share an extra special recipe using some of our extraordinary 2022 @EarthshotPrize solutions.

Watch the full video: https://t.co/SZNuAGV9TU pic.twitter.com/p1l6auDf8D

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 30, 2023