وسيط الجمهورية: رفع التجميد عن المشاريع خلق 34 ألف منصب عمل

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد عن استحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر بعد رفع العراقيل عن 867 مشروعا.

ولدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى هذا الاثنين، أبرز وسيط الجمهورية ما تم تحقيقه لحد الآن من نتائج في مجال رفع العراقيل الإدارية والتقنية عن المشاريع الاستثمارية.

وفي هذا الصدد أعلن مراد أنه من ضمن 915 مشروعا متوقفاً، تمّ رفع العراقيل عن 867 مشروعا من بينها 610 مشروعا دخل حيز النشاط، وسمح باستحداث أكثر من 34 ألف منصب عمل مباشر”، مؤكداً أنّ “العمل جارٍ لتسوية كافة الوضعيات، واستحداث 52 ألف منصب عمل جديد مستقبلاً”.

وسيط الجمهورية: 29 ألف منصب شغل جديد بعد رفع التجميد عن مشاريع استثمارية

وفي 5 جانفي 2022، كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، عن توفير مايقارب 29 ألف منصب شغل عبر الجزائر، إثر تفعيل قرارات رفع العراقيل أمام المستثمرين.

وأوضح مراد في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية برج بوعريريج أنه “تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين، تم منح رخص الاستغلال لقرابة 462 مشروع استثماري كان معطلا ليدخل مرحلة الإنتاج، منهم 399 وحدة إنتاجية منتهية الأشغال”.

واوضح إن هذه القرارات “سمحت باستحداث 28 ألف و498 منصب شغل عبر الوحدات الإنتاجية التي دخلت حيز الخدمة”.

وقال وسيط الجمهورية أن زيارته لولاية برج بوعريريج تندرج في إطار الاستراتيجية المنتهجة لبعث الحركية الاقتصادية من خلال العمل على رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة.