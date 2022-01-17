وسيط الجمهورية: رفع العراقيل عن 697 مشروع استثماري  

كشف وسيط الجمهورية ابراهيم مراد عن رفع العراقيل عن 679 مشروع استثماري من إجمالي 877 مشروعا وتسليمها رخص الاستغلال.

وأوضح مراد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تحرير هذه المشاريع وستدخل مجال الانتاح وستساهم في توفير 39.262 منصب شغل.

وأضاف مراد أن هيئته استقبلت ما يزيد عن 500 مستثمر بمقر وساطة الجمهورية ومندوبياتها عبر الولايات”.

وتابع قائلا أن الهيئة استقبلت أيضا 58.801 عريضة منذ الفاتح جانفي إلى 23 ديسمبر 2021 من بينها 1.253 عريضة قدمها أشخاص طبيعيون و 7.548 عريضة تخص المرفق العام (انشغالات متعلقة بالتنمية المحلية).

ومن المستجدات الأخرى التي أعلن عنها ضيف الإذاعة، أن التقييمات التفصيلية للمشاريع الاستثمارية ستعرض من الآن فصاعداً كل أسبوعين في مجلس الوزراء للمتابعة الدائمة.

كما قال وسيط الجمهورية إن “الثقة بين المستثمرين والسلطات العمومية قد “ترسخت” بعد “العدد الهائل من المستثمرين الذين تم استقبالهم لحد الآن”.

وأضاف أن من كانوا غير متحمسين أو غير مبالين استعادوا الثقة بفضل زيادة نشاط الاستثمار و الذي يبقى هدفه الأساسي “ازدهار الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب العمل و السلم الاجتماعي”.