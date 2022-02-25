-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وسيط الجمهورية: لا تسامح مع من يعرقل ملف الاستثمار

سمير منصوري
  • 68
  • 0
وسيط الجمهورية: لا تسامح مع من يعرقل ملف الاستثمار

أكد وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، بأن الدولة الجزائرية ستقف مع كل مستثمر تعرض لـ”الحقرة” أو البيروقراطية من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص الاستثمار واضحة وضوح الشمس، وهي تذليل العقبات أمام المستثمرين والتكفل بملفات المشاريع المتعطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية.

وشدّد إبراهيم مراد على أن أي مستثمر في أي مجال صناعي أو فلاحي، تعرض للحقرة أو التعسف الإداري، فأبواب مكاتب المندوبين المحليين لوسيط الجمهورية في كل الولايات مفتوحة لرفع تظلمه ضد أي مسؤول، وشكواه سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

وقال وسيط الجمهورية، خلال زيارة الخميس إلى ولاية سطيف، إن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى لملف الاستثمار، وخاصة في المجال الصناعي، وغيره من القطاعات التي تخلق الثروة ومناصب الشغل، بغرض النهوض باقتصاد البلاد وفتح آفاق واعدة وإنشاء مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

مسابقات الدكتوراه تنطلق عبر 32 مؤسسة جامعية هذا الخميس

مسابقات الدكتوراه تنطلق عبر 32 مؤسسة جامعية هذا الخميس

تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية- الأوروبية

تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة الجزائرية- الأوروبية

حشرات وفضلات فئران في ورشة لصناعة الجبن بوهران

حشرات وفضلات فئران في ورشة لصناعة الجبن بوهران

“الفاف” ملزم بتجهيز تقنية “الفار” بملعب 5 جويلية!

“الفاف” ملزم بتجهيز تقنية “الفار” بملعب 5 جويلية!

كورونا بالجزائر: 103 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالجزائر: 103 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد