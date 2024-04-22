وسيط الجمهورية: منصات جديدة للتكفل بانشغالات المواطنين

تجسيدا لتعليمات الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء

تعمل هيئة وسيط الجمهورية على تطوير منصات رقمية جديدة كآليات تهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية وضمان تكفل ناجع بانشغالات المواطنين، حسب ما أفاد به الاثنين بتيبازة مسؤول مركزي بهذه الهيئة.

وخلال مشاركته في أشغال يوم تكويني نظمته المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بالتنسيق مع المفتشية العامة لتيبازة بمقر الولاية، قال مدير الإعلام الآلي لوسيط الجمهورية، يوسف دهوازي، أن الهيئة تسير بخطوات تدريجية لتطوير آليات عملها بشكل دوري، حيث تعمل حاليا على مشاريع رقمية أخرى تضاف لسلسلة المنصات الرقمية التي استحدثتها سابقا.

ويتعلق الأمر بمنصات جديدة سيتم استحداثها تهدف أساسا لتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية المحلية المركزية، أبرزها “رقمنة عملية استقبال ومعالجة العرائض والشكاوى وكذا التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية” وكذا منصة “وضع حيز الخدمة لآليات تسمح بالتحسين المستمر لجودة الخدمة العمومية”.

وفي هذا السياق، أكد ذات المدير المركزي على ضرورة انخراط الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية في هذا المسعى الرامي إلى انتهاج تكنولوجيات الإعلام والاتصال كأداة فعالة تضمن إضفاء الشفافية ونجاعة في أداء المرفق العمومي.

جاء هذا خلال عرض مشروع منصة “تنسيق” التي شكلت اليوم موضوع يوم تكويني لصالح رؤساء البلديات ومديرين تنفيذيين ومسؤولي الإدارات ومؤسسات عمومية بغرض شرح جميع مراحل آليات عمل هذه المنصة بدءا من فتح حساب إلى استغلالها وإدخال المعطيات والبيانات ومسح سجلات شكاوى المواطنين على مستوى مختلف الهيئات العمومية بصفة يومية.

للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء المنعقد في 23 أكتوبر 2022 بضرورة تفعيل آليات رقمنة سجلات شكاوى المواطنين بطريقة تسمح بمتابعتها والإطلاع على مدى التكفل بها وبطريقة آنية، من قبل السلطات العمومية حتى في أعلى هرم السلطة، أي رئاسة الجمهورية، ما يعزز ضمان حقوق المواطنين ومكافحة البيروقراطية.