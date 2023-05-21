وسيط الجمهورية يريد ردودا جديّة على عرائض المواطنين.. وفي أقصر وقت

قال وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن وساطة الجمهورية تسعى إلى على “القضاء على كافة أنواع الإجابات السطحية التي تقدمها المرافق والهيئات العمومية بشأن العرائض التي تصلها”، وهذا في تصريح للصحافة اليوم الأحد 21 ماي، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب زيارته إلى قالمة.

عمور، وبعد لقاء له مع أعضاء الهيأة التنفيذية للولاية، قال بأن “الإجابات المقدمة للمواطنين بشأن عرائضهم يجب أن تكون واضحة طبقا للقانون والتنظيم الساري المفعول، كما أضاف على ضرورة تقليص آجال هذه الردود، وأن يحصل المواطنون على أجوبة على عرائضهم في “أقصر وقت ممكن”.

المسؤول قال كذلك أنه “لا يعقل أن نجيب المواطن برد لا معنى له بل يجب أن نقدم له إجابة دقيقة بشأن عريضته إما سلبية أو إيجابية ونحدد له ما إن كان له الحق أولا”.

وأثناء زيارته إلى قالمة، قام وسيط الجمهورية بتخصيص اليوم الثاني من الزيارة لمعاينة سجلات الشكاوى الموضوعة تحت تصرف المواطنين على مستوى مديرية مسح الأراضي وكذلك ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، كما قام أيضا بالاستماع إلى عرض مفصل حول حصيلة نشاط المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية.