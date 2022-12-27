وسيط الجمهورية يشدد على ضرورة تفعيل “سجل الشكاوى”

شدد وسيط الجمهورية مجيد عمور، الإثنين، على ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية لـ “سجل الشكاوى” الموجه للمواطنين.

وفي زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من المرافق العمومية والخاصة بالوادي، أشار عمور إلى أنّ السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لـ “سجل الشكاوى” باعتباره الآلية الوحيدة التي من شأنها “إيصال” انشغالات وتطلعات المواطن الى السلطات المعنية خصوصا بالقرى المعزولة والمناطق النائية.

وأضاف عمور أنّ هذا الإجراء (سجل الشكاوى) جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الاجتماع الوزاري المنعقد شهر أكتوبر الماضي، لجعل المواطن في قلب الاهتمام والنظر لانشغالاته والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النقائص.

وبخصوص المشاريع التنموية التي تمت برمجتها في القرى المعزولة والمناطق النائية (مناطق الظل) بالولاية أكد عمور أنها تهدف بالأساس إلى فك العزلة وإعادة الاعتبار لهذه المناطق المحرومة تنمويا بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

وبحسب عمور فقد ساهمت هذه المشاريع في إعطاء دفع للحركية التنموية في هذه المناطق حيث كانت الفرصة سانحة لزيارة 12 مرفقا على مستوى 7 بلديات منها 10 مرافق عمومية ومرفقين للخواص حيث استمع مليا إلى انشغالات القائمين عليها.