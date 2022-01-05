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اقتصاد

وسيط الجمهورية: 29 ألف منصب شغل جديد بعد رفع التجميد عن مشاريع استثمارية

س.م
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وسيط الجمهورية: 29 ألف منصب شغل جديد بعد رفع التجميد عن مشاريع استثمارية
ح.م
إبراهيم مراد

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، الثلاثاء، عن توفير مايقارب 29 ألف منصب شغل عبر الجزائر، إثر تفعيل قرارات رفع العراقيل أمام المستثمرين.

وأوضح مراد في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية برج بوعريريج أنه “تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تذليل العقبات أمام المستثمرين، تم منح رخص الاستغلال لقرابة 462 مشروع استثماري كان معطلا ليدخل مرحلة الإنتاج، منهم 399 وحدة إنتاجية منتهية الأشغال”.

واوضح إن هذه القرارات “سمحت باستحداث 28 ألف و498 منصب شغل عبر الوحدات الإنتاجية التي دخلت حيز الخدمة”.

وقال وسيط الجمهورية أن زيارته لولاية برج بوعريريج تندرج في إطار الاستراتيجية المنتهجة لبعث الحركية الاقتصادية من خلال العمل على رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة.

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