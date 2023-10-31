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رياضة

وسيلة إعلام ألماني: شعيبي صفقة أكثر من ناجحة

علي بهلولي
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وسيلة إعلام ألماني: شعيبي صفقة أكثر من ناجحة
ح.م

ثمّنت وسيلة إعلام ألماني، الثلاثاء، صفقة انتداب إدارة النادي المحلّي آينتراخت فرانكفورت للاعب الدولي الجزائري فارس شعيبي.

وجلب مسؤولو نادي آينتراخت فرانكفورت اللاعب شعيبي في الـ 30 من أوت الماضي، لِمدّة 5 مواسم وبِقيمة 10 ملايين أورو، من فريق تولوز الفرنسي.

وكتب موقع القناة التلفزيونية الرّياضية الألمانية “سبورت 1”: “تغيّر شعيبي كثيرا بعد هدفه الأول في البطولة الألمانية. لقد مرّ في ظرف وجيز إلى المستوى الفني العالي، واندمج بِسرعة”.

وأضافت أن المدير الرياضي لِنادي آينتراخت فرانكفورت ماركوس كروشه، استهلّ مفاوضاته مع إدارة نادي تولوز في الرّبيع الماضي، من أجل الاستفادة من خدمات الدولي الجزائري، قبل أن يصطدم بِإصرار الفرنسيين على استلام مبلغ مالي كبير. لكنّه لم يستسلم، حتى أبرم الصّفقة وسوق الانتقالات الصيفية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ونقل المصدر على لسان مدرب الفريق دينو توب مولر قوله: ” قلنا سابقا إن فارس يتمتّع بِإمكانيات مُذهلة. وبِالإضافة إلى قدراته الهجومية، فهو أيضا لاعب يُمكنه القتال بِشراسة والدّفاع عن نفسه بدنيا”.

أمّا زميله الدولي الألماني والجناح أنسغار كناوف، فقال: “اللّعب مع شعيي أمر ممتع. هناك ثمّة ثنائية بيننا فوق المستطيل الأخضر تلوح في الأفق”.

واختتمت وسيلة الإعلام الألماني التقريرَ، تقول إن ماركوس كروشه عثر على قطعة غيّار ثمينة لِتشكيلة فريق آينتراخت فرانكفورت، وإن فارس شعيبي يتقدّم إلى الأمام بِأسرع مِمّا كان مُنتظرا منه.

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