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رياضة

وسيلة إعلام فرنسي: بلايلي “محرز آخر” في المنتخب الجزائري

علي بهلولي
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وسيلة إعلام فرنسي: بلايلي “محرز آخر” في المنتخب الجزائري

أشادت وسيلة إعلام فرنسي، الجمعة، بِعُلُوِّ كعب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، وثمّنت قيمته الفنية الكروية.

ووصفت صحيفة “ليكيب” اللاعب بلايلي بـ “محرز آخر” في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. في مقال رأي نشرته بِهذا الصّدد.

وأضافت أن بلايلي يحوز قدرات فنية معتبرة، لكن خانته الجهات التي تُسوّق له. في إشارة إلى عدم امتلاكه مدير أعمال نافذ يُروّج له في كبرى بطولات أوروبا.

ونقلت وسيلة الإعلام الفرنسي تصريحا سابقا للناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن ابن وهران، فحواه أن بلايلي لو يمتلك احترافية المدافع عيسى ماندي، لَحجز لِنفسه مقعدا في نادي أتليتيكو مدريد بطل إسبانيا أو توتنهام الإنجليزي، على الأقلّ.

وللاستدلال بِكفاءة بلايلي، قدّم هذا اللاعب الفذّ ستّ تمريرات حاسمة انتهت بِهزّ الشباك، في المقابلات السّبع للمنتخب الوطني الجزائري في العام الحالي.

ويرتدي متوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي (29 سنة) زيّ نادي قطر الرياضي منذ خريف العام الماضي، بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2022.

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