وسيم يوسف يعلن إصابته بأخطر أنواع السرطانات فتكا.. ما هو ساركوما؟ (فيديو)

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن سرطان ساركوما القاتل بعدما أعلن الداعية الإماراتي وسيم يوسف إصابته به في مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا.

وكشف الداعية الأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، إن موته أصبح وشيكا بسبب إصابته بأخطر أنواع السرطانات فتكا، ليتصدر التريند عبر عديد المنصات، خاصة مع اختلاف الآراء بشأنه بين من يدعو له ومن يشمت به ومن يعترض على الشماتة.

وقال يوسف: “اتصل بي الطبيب أثناء ترتيبي للسفر، وقال أريدك في المكتب، فذهبت إليه، فقال لي الدكتور أنت عندك سرطان ساركوما الخبيث، وهذا المرض من أندر أنواع السرطانات”.

وأضاف:” ساركوما أصابني، لله الحمد وتمام المنة، وأسأل الله عز وجل أن لا يبتلي أحدا به لا عدو ولا صديق، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يقيكم شر هذه الأمراض، انضممت الآن لجماعة محاربي السرطان رسميا، ولا أدري كم سيطول مكوثي في هذه الأرض، ولا أدري كم سأحيا، ولكن الذي أعلمه يقينا أنني دخلت في معركة سرطان ساركوما، وهو أخبث أنواع السرطانات، الذي أعلمه يقينا أنني سأدخل هذه المعركة وأعلم أنه سينتصر انتصارا قويا، ولن يبقي ولن يذر”

وتابع: “جميل أن يبعث الله لك برسالة حتي توضب رحالك للقياه، وتستعد لأن تلقى الله وتشد عضدك بالله. وتبحر في طاعة الله، بلغت من العمر 43، ولازلت فتيا، لكن السرطان نهش بي نهشا”.

ما هو سرطان ساركوما؟

تُعدُّ الساركوما من الأنواع السرطانية التي قد تُصيب مواضع متنوِّعة من الجسم، والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تُصيب العظام والأنسجة الرِّخوة (وتُدعى أيضًا الأنسجة الضامة) (ساركوما النسيج الرِّخْو). تَظهَر ساركوما النسيج الرِّخو في الأنسجة التي تربط وتدعم وتحيط بتراكيب الجسم الأخرى. والتي تتضمَّن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل.

هناك أكثر من 70 نوعًا من الساركوما. تختلف معالجة الساركوما بِناءً على نوع الساركوما وموضعها وعوامل أخرى.

أسباب الإصابة بسرطان ساركوما

السبب الرئيسي للساركوما غير معروف، بشكل عام، يظهر السرطان عندما تحدث تغيرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا. الحمض النووي الموجود داخل الخلايا يحمل عددًا كبيرًا من الجينات الفردية، كل واحد من هذه الجينات يحمل تعليمات تخبر الخلية بوظائفها، وبكيفية النمو والانقسام.

تدفع الطفرات الخلايا للنمو والانقسام بشكل خارج السيطرة كما أنها تحثها على البقاء في الوقت الذي تموت فيه الخلايا الطبيعية. وعند حدوث ذلك، يؤدي تراكم الخلايا غير الطبيعية لتكوّن ورم. يمكن أن تنفصل بعض الخلايا وتنتشر (تنتقل) لأجزاء أخرى من الجسم.

العوامل التي يُمكن أن تَزيد من خطر سرطان ساركوما تشمل:

– المتلازمات الموروثة، يُمكن أن تَنتقل بعض المتلازمات التي تَزيد من خطر الإصابة بالسرطان من الآباء إلى الأطفال. من الأمثلة على المتلازمات التي تَزيد من خطر الساركوما: ورم الشبكية العائلي والورم الليمفاوي العصبي من النوع 1.

– العلاج الإشعاعي للسرطان. يَزيد العلاج الإشعاعي للسرطان من خطر الإصابة بالساركوما بعد ذلك.

– التورم المزمن (الوذمة الليمفاوية). الوذمة الليمفاوية هي تورُّم ناتج من نسخة احتياطية من السائل الليمفاوي يحدث عندما يُحظَر الجهاز الليمفاوي أو يتلف. فهو يَزيد من خطر نوع من الساركوما تُسمى الساركوما الوعائية.

– التعرُّض لمواد كيميائية، قد تَزيد بعض المواد الكيميائية، مثل بعض المواد الكيميائية الصناعية ومبيدات الأعشاب، من خطر الإصابة بالأورام اللحمية التي تُصيب الكبد.

– التعرض للفيروسات، يمكن للفيروس المسمى فيروس الهربس البشري 8 أن يَزيد من خطر حدوث نوع من الساركوما يُسمى ساركوما كابوسي لدى المصابين بضعف جهاز المناعة.

وتصدر الداعية الإماراتي وسيم يوسف التريند، مؤخرا، عبر منصة إكس بعد إعلان إصابته بالسرطان، ردا على سائل استفسر عن غيابه ونتائج التحاليل.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للأكاديمي الإماراتي والمستشار في الشؤون الدينية، وسيم يوسف، والذي كشف من خلاله عن إصابته بالسرطان، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

وقال يوسف: “الحمد لله الأمور طيبة، والله عز وجل من رحمته أن يبتلينا بالأوجاع والأمراض، حتى نعلم يقيناً أن الدنيا ليست لنا، وأننا زوار”.

وأضاف:” الزائر طال أمده أم قصر، لا بد أن يركب طائرة ترجعه إلى وطنه، ونحن وطننا السماء، نصفنا روح ونصفنا من طين، فإذا تهالك الطين بالأمراض والأوجاع تحن الروح إلى سمائها”.

وعند سؤاله عن مقطع الفيديو المتداول، قال وسيم يوسف في تعقيب مقتضب لـCNN بالعربية: “يوجد ورم سرطاني لكن للان انتظر النتيجة خبيث أو حميد / وتخرج النتيجة بعد 4 Hيام بإذن الله”.

وكان وسيم يوسف قد أوضح في مقطع الفيديو المتداول “كاملا” قبل اجتزائه في بعض المقاطع المتداولة: “المسألة هي إما أن يكون خبيثا أو حميدا، إن شاء الله يطلع حميد ويستأصل وترجع الأمور طيبة، لكن الحين أنا امشي على عكاز..”.

وشمت الكثيرون بالداعية الإماراتي بسبب تصريحات سابقة له مسيئة لفلسطين، حيث تعرض حينها لحملة مقاطعة وانتقادات حادة فتحت عليه أبواب الجحيم برغم الشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها.

وتحدث يوسف عن الشماتة بمرضه بعد انتشار خبر إصابته بالسرطان، مؤكدا بأنه لا يهتم لما يقولونه عنه لأنه راض بقدر الله.

محد يفرح ويتشمت بالمرض الا المعتلين اصحاب القلوب النتنه ، والله يشفي وسيم يوسف ويشفي كل شخص اصيب بهذا المرض 🤍🤍 pic.twitter.com/r3RsNtleh1 — Angel | ملاك (@mlak__369) March 24, 2024

ولمن يتساءل عن سبب الشماتة بمرض الداعية الإماراتي، فقد أثارت تغريدة له عام 2021 موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تأييده الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة.

وقال يوسف في تغريدته التي أرفقها بهاشتاغ الإخوان المسلمون وباء: “تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟”.

وأضاف: “جعلتم غزة مقبرة للأبرياء والأطفال! آذيتم مصر وسيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة”.

يذكر أن وسيم يوسف شغل سابقا منصبي خطيب مسجد الشيخ زايد بالإمارات وخطيب مسجد الشيخ زايد الكبير.