.. وصارت كلّ مقابلات منتخب المغرب يُشرف عليها الحكم “غاساما”!

المغربي رومان سايس كاد يعتدي على الحكم القطري في مواجهة كرواتيا.

احتجّ القائد المغربي رومان سايس مساء السبت على حكم مباراة منتخب بلاده والمنافس الكرواتي.

ولُعبت هذه المباراة لِتحديد صاحبَي المركزَين الثالث والرّابع في كأس العالم 2022، وأدارها ثلاثي تحكيم من قطر مُستضيفة البطولة.

وخسرت المغرب في هذه المواجهة بِنتيجة (1-2)، بينما لم يُشارك المدافع رومان سايس بِداعي الإصابة.

ولكن بعد نهاية اللّقاء، دخل سايس إلى أرضية الميدان وأبدى غضبه من طاقم التحكيم، زاعما أنه أساء إدارة أطوار المواجهة. وكاد ينحرف، لولا زميله الحارس ياسين بونو الذي هدّأ من روعه.

وكرّر لاعبو منتخب المغرب سيناريو مقابلة نصف النهائي أمام فرنسا، لمّا حمّلوا مسؤولية الخسارة بـ (0-2) والإقصاء إلى الحكم المكسيكي سيزار راموس.

والظّاهر أن لاعبي الفريق المغربي ومسؤولي اتحاد الكرة المحلّي تجرّعوا الآن مرارة كأس الحكم الغامبي بكاري غاساما، التي تفنّنوا في احتسائها مع ما رافقها من عربدة وهذيان!