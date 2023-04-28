وصفات طبية للمهلوسات بستة ملايين سنتيم في سطيف

مروج ومساعد صيدلي اشتركا في الجريمة

تورّط شاب ثلاثيني من مدينة سطيف، في بيع وصفات طبية لأدوية مهلوسة مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 6 ملايين سنتيم للوصفة الواحدة، وذلك بالاستعانة ببائع أدوية بصيدلية يقوم بتحرير هذه الوصفات بأسماء مرضى وهميين من نسج خياله.

المتهم اعتاد على بيع الوصفات الطبية التي توجد بها أدوية مصنفة كمؤثرات عقلية، والتي يقوم بدوره ببيعها لمروجي الحبوب المهلوسة، وهي العملية التي سمحت له بتحصيل ثروة لا بأس بها، حيث يتحصل على مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل الوصفة الواحدة. وتحولت العملية إلى نشاط منظم بتواطؤ بائع يعمل بصيدلية تقع بولاية مجاورة، والذي يقوم بتزوير وصفات طبية بأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وذلك مقابل مبلغ 5000دج للوصفة الواحدة، بينما يقوم المتهم الرئيسي ببيع هذه الوصفات بأضعاف مضاعفة.

وبعد التحريات التي قامت بها مصالح أمن ولاية سطيف، أوكلت المهمة إلى عناصر الأمن الحضري الأول، التي تتبعت تحركات المشتبه فيه ونجحت في الإيقاع به، وتم توقيفه على متن سيارة سياحة أخضعت للتفتيش لتعثر الفرقة بداخلها على وصفات طبيبة بأسماء وهمية. كما تمكنت الفرقة من الوصول إلى بائع الصيدلية المتورط في العملية الذي ألقي عليه القبض هو الآخر.

وفور إخضاع المشتبه فيهما للإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضدهما بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات عرفية مع جنحة انتحال أسماء الغير، والممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، لتأمر المحكمة بإيداعهما الحبس في انتظار محاكمتهما لاحقا.