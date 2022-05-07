وصفات مجهولة لعلاج تساقط الشعر

يروّج لها العشّابون وصفحات افتراضية

يسارع العديد من الأشخاص إلى استعمال الخلطات الطبيعية “السّحرية” لعلاج تساقط الشعر، وهم يجهلون أنّ غالبية أسباب التساقط مرضية بحتة، فمن فقر الدم إلى السّكري، الضغط النفسي وغيرها من الأمراض التي إذا أهمل علاجها تتسبب في مضاعفات خطيرة، وهو ما جعل المختصين ينصحون بزيارة أطباء الجلد قبل علاج تساقط الشعر ذاتيا.

وتعاني كثير من النساء خلال فترات زمنية معينة، من تساقط كثيف للشعر، وأسهل طريقة لإعادة كثافة شعرهن، حسب اعتقادهن، هي الخلطات الطبيعية، التي يحصلن عليها من باعة الأعشاب، أو يجدنها على منصات التواصل الاجتماعي، أو يشترين “شامبوهات” غالية الثمن ضد التساقط، يجهلن خطورتها في حال كان التساقط مرتبطا بعارض صحّي خفي.

ويُسبّب التساقط الغزير للشعر، مضاعفات نفسية عديدة للمرأة، وعلى رأسها الكآبة، خاصة إذا ظهرت فراغات كبيرة على فروة رأسها، لدرجة تفكر كثير من النسوة في عمليات زرع الشعر أو حقن موضعي بالرأس.

وفي الموضوع، يُؤكد المختص في الصحة العمومية، أمحمد كواش لـ “الشروق”، أنّ تساقط الشعر الغزير وغير العادي، لابد له من تشخيص طبي صحيح، وكشف بأن كثيرا من النسوة تقصدنه في العيادة مؤخّرا، بسبب هذه الظاهرة.

وأبرز أنّ كثيرا من حالات تساقط الشعر، مرتبطة بمشكلة صحيّة تجهلها صاحبتها، ويأتي على رأسها، مرض فقر الدم “الأنيميا” ثم الخلل في وظيفة الغدة الدرقية، وأيضا يُعتبر التساقط من الأعراض الجانبية لتناول أدوية معينة.

كما تتسبب الأمراض المناعية في تساقط الشعر، وكما يعتبر التساقط عند النساء مرضا وراثيا، على غرار ظاهرة الصّلع عند الذكور.

وأكد مُحدّثنا أن الاضطرابات الهرمونيّة عند النساء، وخاصّة ارتفاع هرمون الذّكورة، تسبب التساقط، زيادة على الالتهابات المخفية.

ويجب الحذر من مرض السكري غير المُنتظم، الذي تغفل عنه كثير من النّساء، ومن بين أعراضه التساقط الغزير للشعر، إضافة إلى نقص فيتامينات المغنزيوم والزّنك وفيتامين “د”، وقال: “كثير من النساء اللواتي تعشن في المدن يعانين من نقص فيتامين دال، لعدم تعرضهن للشمس، عكس المقيمات في الأرياف”.

وتساهم الأمراض النفسية والعصبية والمشاكل الاجتماعية من طلاق وضغوط الزواج، والخوف على الأولاد والمشاكل الزوجية في تساقط الشعر. إضافة إلى مرحلة ما بعد الولادة والحمل والرضاعة وسوء التغذية.

ونصح المختص، النساء بالحذر من استعمال الخلطات الوهمية لعلاج أي مرض، قبل الخضوع لتشخيص طبي دقيق، للوقوف على الحالة الصحية.