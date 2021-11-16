وصفة إلكترونية قريبا لملاحقة المؤثرات العقلية

نحو تعديل قانون مكافحة المخدرات

أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، عن قرب استحداث تصنيف وطني محلي وكذا منصة رقمية تخرج منها بصفة تلقائية وصفة إلكترونية، مما يسمح بضمان وتأمين مسار استعمال وتصريف المؤثرات العقلية وكل ما يرتبط بها من مشاكل، خاصة كما قال مع بداية تطبيق المرسوم الجديد شهر أوت الفارط، وكذا قرب تعديل القانون 04/18 الخاص بمكافحة الاستعمال غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية .

وأشار المتحدث، خلال ملتقى بالبويرة، إلى الفراغ القانوني الذي كان سائدا حول مسار المؤثرات العقلية وصرفها، قبل أن تصدر الحكومة المرسوم 19-379 الذي تم تعديله بالمرسوم 21-196، هذا الأخير يوضح الإطار العملي لتسيير وصرف مجموعة الأدوية ومنها المؤثرات العقلية على غرار “ترامادول، دريغابالين، إكزامادول” لتصبح المسؤوليات، كما قال، محددة بداية من استيراد الأدوية أو المواد الأولية، إلى توزيعها من طرف المؤسسات المختصة وطريقة وصفها من طرف الأطباء وكذا كيفية صرفها للمرضى من طرف الصيدليات وأكد بلعمبري أن المتابعات القضائية ضد الصيادلة تنتهي في غالب الأحيان إلى تبرئتهم إلا في حالات نادرة للتورط أو عدم احترام القانون، كاشفا في هذا الصدد بأن أرقام المصالح الأمنية تشير إلى أن 95 بالمائة من المواد المحجوزة أو المسوقة بطريقة غير شرعية مصدرها التهريب من خارج الحدود، ولا دخل لممتهني الصيدلة أو الصحة فيها .

وأضاف المتحدث بأن هناك مشروعا على مستوى وزارة العدل لتعديل القانون رقم 04-18 الخاص بمكافحة الاستعمال غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث سيتم استحداث تصنيف وطني محلي، فضلا عن استحداث منصة رقمية وطنية تخرج منها بصفة تلقائية الوصفة الإلكترونية، وهو ما يعمل على ضمان وتأمين مسار المؤثرات العقلية واجتناب العديد من حالات التزوير والمخالفات في هذا الجانب .