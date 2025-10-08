-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وصفها بـ “المجنونة”.. الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستفز ترامب بهذا الرد!

جواهر الشروق
  • 903
  • 0
وصفها بـ “المجنونة”.. الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستفز ترامب بهذا الرد!

لم تتردد الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في استفزاز ترامب الذي وصفها بـ”المشاغبة” و”المجنونة” وأنها “بحاجة إلى طبيب”، وتلقى ردا اسكندنافيا باردا.

قالت ثونبرغ بابتسامة باردة في بيانها: “أُقدّر قلقه على صحتي النفسية، إلى ترامب، سأقبل أي توصيات قد تقدمها للتعامل مع ما يُسمى بـ”مشاكل إدارة الغضب”، لأنه، بالنظر إلى سجلك الحافل، يبدو أنك تعاني منها أيضا”.

كان كلام غريتا نموذجيا: لاذعا، ساخرا، وغير منزعج من محاولة أقوى رجل على وجه الأرض تشويه نشاطها، خاصة وأنها ليست أول مرة يفعل فيها ذلك، إذ سبق وهاجمها عندما اختطف الكيان الصهيوني السفينة مادلين التي كانت على متنها.

وتأتي إهانات ترامب بعد أيام من انضمام ثونبرغ إلى 450 ناشطا كانوا محتجزين على متن أسطول “الصمود العالمي” لكسر الحصار على غزة، بعد أن احتجزه الاحتلال في المياه الدولية، أصبح الأسطول نقطة خلاف خلال نقاش عالمي حول التدخل الإنساني وسلطة الدولة.

يوم الاثنين، رُحِّلت ثونبرغ و160 ناشطا آخر بعد أيام من الاحتجاز، وكان الصهاينة قد زجوا بها في زنزانات موبوءة ببق الفراش وطعام رديء.

أفاد الصحفي التركي إرسين جيليك أنه تم “جرها على الأرض” و”إجبارها على تقبيل العلم الإسرائيلي”.
ثارت غريتا في مطار أثينا أمام الكاميرات قائلة: “دعوني أكون واضحة، هناك إبادة جماعية جارية، أنظمتنا العالمية تخون الفلسطينيين”.

غير أن وزارة خارجية الاحتلال تصر على أن ناشطي الأسطول رُحِّلوا بشكل قانوني، لكن 138 عضوا لا يزالون محتجزين.

ويُعيد وصف ترامب لثونبرغ بأنها “مُثيرة للمشاكل” صدى خطابه من عام 2019، عندما سخر من الناشطة المراهقة آنذاك بسبب خطاباتها في الأمم المتحدة، لكن هذه المرة، السياق أكثر حدة.

مقالات ذات صلة
نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال (فيديو)

نجاة رئيس الإكوادور من محاولة اغتيال (فيديو)

كان على متن أسطول الصمود.. الاحتلال يحتجز إسبانيا “عضّ” طبيبا صهيونيا!

كان على متن أسطول الصمود.. الاحتلال يحتجز إسبانيا “عضّ” طبيبا صهيونيا!

20 مدينة مغربية في حالة بركان على وقع الاحتجاجات

20 مدينة مغربية في حالة بركان على وقع الاحتجاجات

الكلفة البشرية والمادية في غزة ثمنها وجود الاحتلال وليس ثمن مقاومته

الكلفة البشرية والمادية في غزة ثمنها وجود الاحتلال وليس ثمن مقاومته

هذا ما قالته ميلوني بشأن إحالتها إلى الجنائية الدولية بسبب الإبادة في غزة!

هذا ما قالته ميلوني بشأن إحالتها إلى الجنائية الدولية بسبب الإبادة في غزة!

الانتخابات السورية.. امرأة منقبة وابن حاخام يهودي لأول مرة

الانتخابات السورية.. امرأة منقبة وابن حاخام يهودي لأول مرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد