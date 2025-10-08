وصفها بـ “المجنونة”.. الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ تستفز ترامب بهذا الرد!

لم تتردد الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ في استفزاز ترامب الذي وصفها بـ”المشاغبة” و”المجنونة” وأنها “بحاجة إلى طبيب”، وتلقى ردا اسكندنافيا باردا.

قالت ثونبرغ بابتسامة باردة في بيانها: “أُقدّر قلقه على صحتي النفسية، إلى ترامب، سأقبل أي توصيات قد تقدمها للتعامل مع ما يُسمى بـ”مشاكل إدارة الغضب”، لأنه، بالنظر إلى سجلك الحافل، يبدو أنك تعاني منها أيضا”.

كان كلام غريتا نموذجيا: لاذعا، ساخرا، وغير منزعج من محاولة أقوى رجل على وجه الأرض تشويه نشاطها، خاصة وأنها ليست أول مرة يفعل فيها ذلك، إذ سبق وهاجمها عندما اختطف الكيان الصهيوني السفينة مادلين التي كانت على متنها.

وتأتي إهانات ترامب بعد أيام من انضمام ثونبرغ إلى 450 ناشطا كانوا محتجزين على متن أسطول “الصمود العالمي” لكسر الحصار على غزة، بعد أن احتجزه الاحتلال في المياه الدولية، أصبح الأسطول نقطة خلاف خلال نقاش عالمي حول التدخل الإنساني وسلطة الدولة.

يوم الاثنين، رُحِّلت ثونبرغ و160 ناشطا آخر بعد أيام من الاحتجاز، وكان الصهاينة قد زجوا بها في زنزانات موبوءة ببق الفراش وطعام رديء.

أفاد الصحفي التركي إرسين جيليك أنه تم “جرها على الأرض” و”إجبارها على تقبيل العلم الإسرائيلي”.

ثارت غريتا في مطار أثينا أمام الكاميرات قائلة: “دعوني أكون واضحة، هناك إبادة جماعية جارية، أنظمتنا العالمية تخون الفلسطينيين”.

غير أن وزارة خارجية الاحتلال تصر على أن ناشطي الأسطول رُحِّلوا بشكل قانوني، لكن 138 عضوا لا يزالون محتجزين.

ويُعيد وصف ترامب لثونبرغ بأنها “مُثيرة للمشاكل” صدى خطابه من عام 2019، عندما سخر من الناشطة المراهقة آنذاك بسبب خطاباتها في الأمم المتحدة، لكن هذه المرة، السياق أكثر حدة.