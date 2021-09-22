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وصل التسجيل عبر المنصة الرقمية غير إجباري

ع. تڤمونت
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وصل التسجيل عبر المنصة الرقمية غير إجباري
أرشيف

وجهت مديرية المعلوماتية ومنظومات الاعلام لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تعليمة مؤرخة في 20 سبتمبر الجاري موجهة إلى مديرياتها بالولايات ومن خلالها إلى مديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، تأمرهم من خلالها بفتح باب التسجيلات الخاصة بدورة سبتمبر 2021 لكل الشباب الذين يرغبون في الالتحاق بإحدى مؤسسات قطاع التكوين المهني وذلك من دون اشتراط وصل التسجيل عبر المنصة الرقمية “مهنتي”.

وكشف التعليمة، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، تحفظ بعض المؤسسات التكوينية من تسجيل الشباب الذين لم يقدموا وصل التسجيل عبر منصة “مهنتي”، حيث أكدت الوزارة في هذا الصدد أن عدم تمكن الشباب من التسجيل الفوري الأولي عبر المنصة الرقمية المذكورة “لا يجب أن يكون عائقا يحول دون استقبالهم واستلام ملفاتهم”، كما أوضحت التعليمة على أن التسجيل عبر المنصة الرقمية لا يلغي سجل التسجيلات الذي تنص عليه الإجراءات القانونية المعمول بها.

وقصد تسهيل مهمة الشباب الراغب في الحصول على تكوين، ألحت الوزارة على ضرورة مرافقة الشباب الذين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم عبر المنصة الرقمية “مهنتي” من خلال تسخير الحد الأدنى من الإمكانات على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع قصد مساعدتهم في هذه العملية، مع الإشارة إلى أن المنصة الرقمية “مهنتي” المستحدثة من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين تمّكن الشباب من التسجيل عن بعد من دون التنقل إلى المؤسسة التكوينية.

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