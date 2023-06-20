وصول أزيد من 15 ألف حاج جزائري إلى مطار جدة

عبر 51 رحلة جوية..

وصل أزيد من 15 ألف حاج جزائري إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج، إلى غاية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد به بيان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأفاد ذات المصدر أن 15000 حاج جزائري وصلوا إلى السعودية، عبر 51 رحلة جوية. مع انتظار وصول 6 رحلات إضافية قبل بداية مناسك الحج.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بمقر مركز جدة لمكتب شؤون حجاج الجزائر، على اجتماع توجيهي لمؤطري مركز جدة لبعثة الحج الجزائرية.

وأبدى الوزير ارتياحه لما تمّ تقديمه من تسهيلات للحجاج خلال استقبال وتوجيه وتفويج الحجاج عند قدومهم من الجزائر. وكذا العناية صحية بمطار جدة.

كما أكد بلمهدي على أهمية هذا المنفذ الجوي سواءً في استقبال الحجاج خلال رحلات القدوم من الجزائر. أو رحلات العودة بعد انتهاء موسم الحج.