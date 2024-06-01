وصول أزيد من 9200 حاج إلى مكة المكرمة

بلغ عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة إلى غاية الجمعة أزيد من 9200 حاجا وحاجة .

وأكد يوسف بارود، مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل، أن هذا العدد يتوزع بين 7310 حجاج للديوان الوطني للحج و1958 حاجا للوكالات السياحية.

ومن المنتظر أن تصل الى مكة المكرمة، اليوم السبت 10 رحلات من منفذي المدينة المنورة وجدة ليصل بذلك عدد الحجاج الميامين الذين دخلوا مكة الى 11336.

وكان أول فوج للحجاج الجزائريين قد غادر مطار هواري بومدين الدولي يوم 20 ماي المنصرم باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1445ه.

للإشارة سيصل عدد الحجاج الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة هذا الموسم إلى 41300 حاج. ويتكفل الديوان الوطني للحج والعمرة بـ 23200 حاج فيما تتكفل الوكالات السياحية بـ 17200 حاج.

وستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و 15 رحلة لشركة طيران “ناس”.