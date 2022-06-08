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وصول أكبر قاعدة مظلة للمسجد الحرام بمكة المكرمة

الشروق أونلاين
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وصول أكبر قاعدة مظلة للمسجد الحرام بمكة المكرمة
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استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بمكة المكرمة أكبر قاعدة مظلة في العالم لوضعها في مكانها المناسب.

وتزن قاعدة المظلة التي ستعمل على تضليل صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، نحو 16 طن، بينما تزن باقي أجزائها 600 طن تقريبا.

وكانت رئاسة شؤون المسجد الحرام قد اتفقت مع الشركة المصنّعة أن تكون المظلة العملاقة حصرية في المسجد الحرام فقط.

ومن المنتظر أن تعمل المظلة على ترطيب الجو في صحن الكعبة المشرفة، وتخفف من شدة الحرارة على الطائفين في كل الأوقات، سيما وقت الظهيرة، حيث ترتفع درجات الحرارة.

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