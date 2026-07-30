وصول أكثر من 1500 شخص إلى سبتة من المغرب

سلطات المدينة تصف الوضع بأنه "حالة طوارئ إنسانية بالغة الخطورة"

وصول عشرات المهاجرين القادمين من المغرب سباحة إلى شواطئ سبتة، 30 جويلية 2026.

وصل مئات الأشخاص إلى سبتة الخاضعة لإسبانيا، قادمين من المغرب بطريقة غير شرعية يوم الخميس 30 جويلية، لينضموا إلى أكثر من 1500 مهاجر غير قانوني وصلوا “خلال الأيام الأخيرة”، وفقا للسلطات المحلية للمدينة التي وصفت الوضع بأنه “حالة طوارئ إنسانية واجتماعية بالغة الخطورة”.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، معظم الواصلين من الشباب وبلغوا المدينة سباحة، ودخل بعضهم عبر معبر حدودي يقع جنوب هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 18.5 كيلومترا مربعا.

وفي الجانب المغربي، توافد مئات الأشخاص، بينهم قاصرون، ظهر الخميس 30 جويلية، على الحدود بين مدينة الفنيدق المغربية ومدينة سبة الخاضعة لإسبانيا، وهذا بعد انتشار شائعات تفيد بفتح الحدود فجر الخميس.

وصرح رئيس الإقليم، خوان فيفاس، لوسائل إعلام محلية “مراكز الاستقبال مكتظة للغاية، ولا يوجد مكان لأحد”.

للتذكير، عام 2021، وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى سبتة من المغرب خلال يومين، بفضل تخفيف الرباط للقيود، على خلفية أزمة بين الرباط ومدريد.