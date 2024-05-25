وصول أولى أفواج الحجاج الجزائريين إلى مكة هذا الأحد

بعثة الحج استكملت تحضيراتها لخدمتهم

عقد، السبت بمكة المكرمة، اجتماع تنسيقي لرؤساء فروع بعثة الحج، برئاسة زهير بوذراع، رئيس مركز مكة المكرمة، لوضع اللمسات الأخيرة قبل وصول أولى أفواج الحجاج الجزائريين إلى جدة ونقلهم منها إلى مكة المكرمة.

وحطت مساء الجمعة، ثلاث طائرات، قادمة من الجزائر بمطار جدة تباعا وعلى متنها 800 حاج وحاجة، سيشرعون في التنقل إلى مكة ابتداء من هذا الأحد.

وجاء الاجتماع التنسيقي بهدف تحسين مختلف الخدمات التي يستفيد منها الحجاج من استقبال ونقل وإسكان وإقامة وإطعام وصحة وإرشاد وغيرها. ولهذا الغرض، كانت لجان المعاينة التابعة للبعثة قد قامت بمعاينة الفنادق التي ستستقبل الحجاج الجزائريين وسجلت ملاحظات لأصحاب الفنادق لتداركها، مع تقديم بعض الاقتراحات تصب كلها في اتجاه تيسير الأمور على الحجاج.

وحث بوذراع الفروع المعنية على متابعة الوكالات المشاركة في عملية الحج يوميا في مختلف المجالات للحفاظ على حقوق الحاج، كما أكد على ضرورة السهر وبكل جدية على السير طبقا للمرجعية الوطنية وهو الدور الموكل للجنة الإرشاد والفتوى.

وأضاف بوذراع أن استكمال كل الترتيبات والتحضيرات تجرى على قدم وساق من معاينة للفنادق والغرف وشركات الإعاشة من أجل راحة الحجاج. كما أشار في ذات السياق إلى ان العدد الإجمالي للحجاج الميامين الذين سيتم استقبالهم في مكة المكرمة يصل إلى 41300 حاج وحاجة عبر مجموعة من الرحلات.

وقد أبدى المجتمعون في ختام اللقاء ارتياحهم لمستوى التحضيرات، وأكدوا على ضرورة مواصلة بذل الجهود خدمة لضيوف الرحمان والمحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها الجزائر في مجال تنظيم الحج.