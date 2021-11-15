وصول أولى ناقلات الغاز الجزائري إلى جنوب إسبانيا

بعد 15 يوما من وقف أنبوب المغرب العربي

وصلت أولى ناقلات الغاز الطبيعي المسال “جي. أن. أل” الجزائرية إلى جنوب اسبانيا بعد 15 يوما من وقف أنبوب المغرب العربي أوروبا المار عبر المغرب، وتعهد السلطات الجزائرية بإمداد اسبانيا بكميات إضافية من الغاز المسال.

في هذا السياق، أورد تقرير لقناة “كانال سور” (تلفزيون الجنوب الاسباني)، أن ناقلة جزائرية عملاقة للغاز الطبيعي المسال، رست قبل أيام في ميناء “هويلفا” جنوب المملكة، لتزويد البلاد بكميات من الغاز المسال.

ولفت التقرير إلى أن ناقلة الغاز الجزائرية أفرغت حمولتها بميناء هويلفا الذي يتواجد به ثاني أكبر محطة في البلاد لتحويل الغاز المسال من حالته السائلة إلى الغازية، وسيوجه لإنتاج الكهرباء.

ويظهر الفيديو الذي اطلعت “الشروق” عليه، ناقلة الغاز الجزائرية العملاقة المسماة “الوقارطة-Ougarta”، راسية بميناء “هويلفا” الاسباني وهي بصدد إفراغ حمولتها من الغاز الطبيعي المسال.

في ذات السياق، من خلال عملية تصفح قامت بها “الشروق”، للموقع العالمي لتتبع حركة السفن، تظهر ناقلة الغاز الجزائرية “الوقارطة” وقد غادرت ميناء ساغونتو الاسباني (شمال شرق فالنسيا) الاثنين في حدود الساعة الـ11 صباحا، ما يعني أن الناقلة أفرغت حمولة جديدة بميناء ساغونتو الذي يتوفر على منشأة لشركة “ساغاس” الإسبانية المختصة في تحويل الغاز من حالته السائلة إلى حالته الغازية، بعد أيام من إفراغ حمولتها بميناء هويلفا جنوب إسبانيا على المحيط الأطلسي.

وتأتي هذه التطورات تنفيذا لتعهد السلطات الجزائرية على رأسها عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، ووزير الطاقة، محمد عرقاب، بتأمين إمدادات اسبانيا الغازية بكميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال على متن أسطول البواخر، إضافة لقدرات نقل أنبوب “ميدغاز” المباشر بين الجزائر (بني صاف)، واسبانيا (ألميرية)، التي تبلغ حاليا 8 مليارات متر مكعب وستصل 10.7 مليار متر مكعب قبل نهاية السنة الجارية.

وتعتبر ناقلة الغاز المسال الجزائرية “الوقارطة”، الأكبر في أسطول شركة “هيبرو”، فرع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، حيث تصل طاقة استيعابها إلى 171 ألف و800 متر مكعب، ويصل طولها 291.5 متر، ويشتغل عليها طاقم مكون من 32 شخصا.

للإشارة فإن أسطول شركة “هيبروك” فرع سوناطراك، يتوفر على 6 ناقلات للغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل”، هي “الوقارطة” و”تسالة” و”لالة فاطمة نسومر” و”عبان رمضان” و”الشيخ بوعمامة” و”الشيخ المقراني”، وإجمالا تبلغ حمولة الناقلات الست لأسطول سوناطراك (هيبروك) 765 ألف و177 متر مكعب، دون احتساب الناقلات المؤجرة التي يمكن اللجوء إليها أو ناقلات فرع سوناطراك بلندن التي يمكن الاعتماد عليها إن اقتضت الضرورة.

وتبلغ قدرات تسييل الغاز للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك نحو 30 مليار متر مكعب سنويا، عبر مركبي سكيكدة وأرزيو.