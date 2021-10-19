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اقتصاد

وصول أول دفعة من السيارات الجديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022

الشروق أونلاين
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وصول أول دفعة من السيارات الجديدة خلال الثلاثي الأول من سنة 2022

توقعت مصادر مطلعة، أن يتم الشروع في استيراد السيارات الجديدة، انطلاقا من الثلاثي الأول من سنة 2022.

وقالت مصادر على صلة بالملف، لقناة “الشروق نيوز”، أن دخول أول دفعة من السيارات الجديدة سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.

ووفق ما أوردته ذات المصادر، فقد تم إيداع 65 ملفا لوكلاء السيارات من أجل الحصول على الاعتماد، قصد استيراد علامات أوروبية وآسيوية كبرى.

إلى ذلك فقد تحفظت اللجنة التقنية على 21 ملفا بعد الدراسة، بسبب عدم استيفائها الشروط اللازمة من أجل الحصول على اعتماد استيراد السيارات الجديدة.

 كما تقدم 4 وكلاء بالطعن لدى وزارة الصناعة، وفق المصادر ذاتها.

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