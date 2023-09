وصول أول سفير سعودي لدى فلسطين إلى رام الله لمقابلة عباس

وصل أول سفير سعودي لدى فلسطين يوم الثلاثاء، إلى رام الله في الضفة الغربية لمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد حلّ السفير نايف بن بندر السديري بالضفة الغربية، قادما من الأردن في زيارة رسمية مدتها يومين.

وينتظر أن يلتقي السفير السعودي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. قبل مقابلة الرئيس عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.

وكان مسؤول فلسطيني قد كشف يوم الإثنين، أن السفير السعودي الجديد لدى دولة فلسطين، سيقدم أوراق اعتماده الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على منصة “إكس”:”نرحّب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده”.

ولم يقدّم المسؤول موعدا محدّدا لتسليم السفير السعودي لأوراق اعتماده في فلسطين. كما لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات المملكة إلى غاية صباح الإثنين.

لكن وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت في وقت لاحق، أن السديري سيصل إلى مدينة رام الله يوم الثلاثاء، في زيارة مدتها يومان.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن الدبلوماسي نايف السديري، سيكون أول سفير غير مقيم للسعودية لدى فلسطين.

وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي الجديد، سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس. وهو ما اعترضت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق.

