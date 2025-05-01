وصول أول شحنة من أضاحي العيد إلى ميناء عنابة (فيديو)

رست، ليلة أمس الأربعاء، بميناء عنابة باخرة محملة بـ 8300 رأس غنم مستوردة من رومانيا، في إطار تنفيذ برنامج استيراد أضاحي العيد، الموجه لتغطية احتياجات ولايتي عنابة والطارف وضمان وفرة الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى.

وجرت عملية استلام الشحنة تحت إشراف واليي عنابة والطارف، عبد القادر جلاوي ومحمد مزيان، بحضور إطارات مركزية من وزارة النقل ومسؤولين من مختلف الهيئات المعنية، حيث تم التأكيد على توفر كافة الشروط الصحية واللوجستية الضرورية لضمان استلام القطيع في ظروف جيدة.

وتمت وفق إجراءات صارمة من حيث التغطية الصحية والمراقبة البيطرية، حيث جرى تفريغ الشحنة بعد استكمال الفحوصات الصحية من قبل مفتشين بيطريين، ثم تحويلها مباشرة إلى مراكز الحجر الصحي المهيأة خصيصاً للعملية.

وفي هذا السياق، أوضحت المفتشية البيطرية لولاية عنابة أن أكثر من 60 طبيباً بيطرياً تم تسخيرهم لضمان مراقبة صحية دائمة للقطيع، خاصة على مستوى مركزي الحجر الصحي بـ”غربي عيسى” ببلدية البوني، ونقاط البيع التي تم تجهيزها مسبقاً.

وقد خُصص عبر ولاية عنابة 16 نقطة بيع للأضاحي سيتم فتحها بعد انتهاء فترة الحجر البيطري، بما يضمن توزيعاً منظماً ووفق المعايير الصحية المطلوبة.