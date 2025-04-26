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اقتصاد

وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية إلى الجزائر (فيديو)

محمد فاسي
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وصول أول شحنة من الكباش الإسبانية إلى الجزائر (فيديو)
وزارة الفلاحة
جانب من عملية تفريغ أول شحنة من الكباش الإسبانية بميناء وهران

رست صباح اليوم السبت، باخرة محملة بـ 13 ألف رأس من الكباش قادمة من إسبانيا، وذلك بميناء وهران، في خطوة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين في فترة عيد الأضحى المبارك.

وتعد هذه الباخرة الرابعة التي تصل إلى الموانئ الجزائرية هذا الأسبوع، حيث كانت قد رست ثلاث سفن أخرى في ميناء الجزائر قادمة من رومانيا. ووفقًا للبرنامج المعتمد، ستخضع جميع الأضاحي المستوردة للمراقبة الصحية الدقيقة من قبل المفتشين البيطريين قبل توزيعها في مناطق الحجر الصحي المخصصة.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، أشرف على عملية رسو الباخرة بميناء وهران كل من والي ولاية وهران، والأمين العام لوزارة النقل، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ومدير المصالح الفلاحية للولاية، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية الولائية. وتم التأكيد على تسخير كافة الإمكانات والوسائل اللازمة لاستقبال الأضاحي ونقلها إلى مناطق الحجر الصحي.

ومن جهة أخرى، وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر رفيعة من ميناء جن جن بجيجل ستصل مساء السبت، أيضا سفينة أضاحي مستوردة إلى ميناء جن جن بجيجل تحت اسم “باسيفيك أم” على ‏متنها أكثر من 10500 من الكباش الرومانية قادمة من ميناء ميديا على البحر الأسود ‏برومانيا.‏

وبهذا بلغ عدد المواشي المستوردة التي وصلت إلى الجزائر 66500 رأسا من أصل مليون رأس من المرتقب وصولها في الأيام القادمة.

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التعليقات
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  • قدور 24

    بصح باش نتفاهموا: ما تعطونيش واحد يشجع البارسا، أنا نبغي الريال، جيبولي واحد من مدريد ماشي من الباسك :) فقط للمزاح، إن شاء الله تسلك الأمور على خير ويضحي الأجير والفقير ونحيي هذه الشعيرة الربانية، فالهدف الأسمى من العيد هو إحياء الشعيرة، لو كانت على اللحم فاشتري البقري واشويه، لكن (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم )

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