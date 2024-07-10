وصول أول طائرة سورية إلى السعودية منذ 12 سنة

حطّت بمطار الرياض الدولي في السعودية يوم الأربعاء، طائرة للخطوط الجوية السورية في رحلتها الأولى منذ 12 عاما من قطع حركة النقل الجوي بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، أن شركة مطارات الرياض أقامت احتفالاً في مطار الملك خالد، بحضور السفير السوري أيمن سوسان، وعدد من المسؤولين السعوديين.

وفي 26 ماي الماضي، عيّنت السعودية فيصل المجفل سفيرا جديدا لها في سوريا، لأول مرة منذ إغلاق سفارتها في دمشق عام 2012، على خلفية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

وأعادت السعودية فتح سفارتها في سوريا هذا العام، فيما فتحت سوريا سفارتها في الرياض العام الماضي. بعد 12 سنة من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي نوفمبر 2023، شارك الرئيس السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية التي احتضنتها السعودية. بعد غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة منذ قمة 2010 في ليبيا.

وكانت الجامعة العربية قد أعلنت في ماي من نفس السنة، إنهاء تجميد مقعد دمشق، مع السعي إلى التوصّل لحلّ سلمي للأزمة السورية.