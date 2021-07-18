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رياضة

وصول أول وفد جزائري للرياضيين إلى طوكيو

سليم.ع
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وصول أول وفد جزائري للرياضيين إلى طوكيو

وصل أول وفد جزائري متأهل إلى الألعاب الأولمبية، إلى مدينة طوكيو اليابانية، التي تحتضن الحدث العالمي بداية من 23 جويلية الجاري وإلى غاية الثامن من شهر أوت المقبل.

 ويتكون الوفد المتواجد بطوكيو من 12 رياضيا يمثلون ستة اختصاصات وهي:  التجذيف والجيدو وتنس الطاولة والمبارزة والرماية والشراع. ومن المنتظر أن يصل باقي الرياضيين الذين يمثلون الجزائر في الأولمبياد، خلال الساعات القادمة.

وسيمثل الجزائر في الأولمبياد 44 رياضيا ورياضية، في14 نوعا من الرياضة، 16 منهم من رياضتي الملاكمة وألعاب القوى.

يشار إلى أنه سجلت السبت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية بطوكيو، ولم يحدد إن كان المصاب رياضيا أو أحد أفراد البعثات.

وقال المدير العام لألعاب طوكيو ” “توشيرو موتو: ” ستكون هناك إجراءات صارمة لمكافحة الكوفيد، وسيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتم عزله”.

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