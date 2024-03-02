وصول أول وفد رياضي جزائري إلى أكرا للمشاركة في الألعاب الإفريقية

وصول أول وفد جزائري إلى أكرا للمشاركة في البطولة الإفريقية

وصل أول وفد رياضي جزائري يضم منتخبي كرة الريشة وتنس الطاولة، إلى العاصمة الغانية أكرا للمشاركة في الطبعة الـ13 للألعاب الإفريقية.

وتبدأ مسابقات كرة الريشة وتنس الطاولة، وهما اختصاصين مؤهلين إلى أولمبياد باريس2024، هذا الأحد وتختتم يوم 10 مارس الجاري.

وتشارك الجزائر في الموعد الإفريقي بأكرا (من 8 إلى 23 مارس)، بوفد يضم 299 شخصا منهم 222 رياضيا يمثلون 18 اختصاصا، منها أربعة اختصاصات من أصل ثمانية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، وهي: كرة الريشة، تنس الطاولة، التنس والترياتلون.

وبرمجت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، 12 رحلة منتظمة للرياضيين الجزائريين، حيث يتنقلون إلى العاصمة أكرا 48 ساعة قبل بدء منافساتهم، تواليا ويغادرون القرية الإفريقية 24 ساعة بعد نهاية مسابقاتهم.