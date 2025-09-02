-- -- -- / -- -- --
اقتصاد

وصول أول وفد مشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية إلى الجزائر

محمد فاسي
وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
جانب من الاستقبال

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، أمس الإثنين بمطار هواري بومدين الدولي، وزير التجارة والصناعة بجمهورية تشاد، ماتيو غيبولو فانغا، الذي وصل على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية المنظم بالجزائر العاصمة.

وحسب وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فإن الجانبان قد أكدا خلال مراسم الاستقبال على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وتشاد، وعلى أهمية المشاركة التشادية في هذا الموعد القاري لتعزيز التشاور وتوطيد جسور التعاون بين البلدين، في إطار دعم الرؤية الإفريقية المشتركة لبناء فضاء اقتصادي متكامل.

وجدد الوزير كمال رزيق ترحيبه بنظيره التشادي والوفد المرافق له، متمنياً لهم إقامة طيبة ومشاركة موفقة في المعرض، الذي يعد محطة بارزة للتبادل التجاري الإفريقي.

ويُذكر أن الوفد التشادي هو أول وفد إفريقي يحل بالجزائر في إطار هذا الحدث، في دلالة على البعد القاري للمعرض والمكانة التي تحظى بها الجزائر كجسر للتواصل بين بلدان القارة.

