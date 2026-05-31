وصول أول وفد من الحجاج الجزائريين العائدين من البقاع المقدسة

وصلت اليوم الأحد، 31 ماي، إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة، أول رحلة عائدة من البقاع المقدسة، وعلى متنها 399 حاجًا وحاجة.

واستقبل الحجاج العائدون إلى أرض الوطن “بالورود وتوزيع الأعلام الوطنية، وسط أجواء احتفالية إبرازا لفرحة الوطن بعودة ضيوف الرحمن سالمين، فيما ارتفعت الزغاريد وتعالت عبارات الترحيب والدعاء، في مشاهد مؤثرة جسدت عمق الروابط الأسرية والاجتماعية التي ترافق هذه المناسبة المباركة”، تقول وزارة الشؤون الدينية.

وشهدت قاعة الوصول بالمطار حضورًا مكثفًا لعائلات الحجاج وأقاربهم الذين توافدوا لاستقبال ذويهم، إضافة إلى الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المشاركة في تنظيم موسم الحج، الذين تابعوا سير عملية الاستقبال والتكفل بالحجاج، في إطار التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين لضمان عودة الحجاج في أحسن الظروف.

وجرت عملية الاستقبال وفق ترتيبات تنظيمية دقيقة مكّنت من تسهيل إجراءات العبور واستلام الأمتعة ومرافقة الحجاج منذ نزولهم من الطائرة إلى غاية التحاقهم بذويهم، بما يجسد الجهود المبذولة من مختلف المصالح المعنية لإنجاح مرحلة العودة، تؤكد الوزارة.

وعبّر عدد من الحجاج عن “امتنانهم للرعاية والعناية التي حظوا بها طيلة رحلتهم الإيمانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية من خلال مكتب شؤون حجاج الجزائر وأعضاء البعثة الجزائرية للحج بالبقاع المقدسة، والتي ساهمت في توفير الظروف الملائمة لأداء المناسك ومرافقة الحجاج في مختلف مراحل الحج”.

ومن المنتظر أن تتواصل رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة عبر مختلف مطارات الوطن وفق البرنامج المسطر.