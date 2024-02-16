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الجزائر

وصول أول وفد من شباب الجالية الوطنية إلى مطار وهران

الشروق أونلاين
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وصول أول وفد من شباب الجالية الوطنية إلى مطار وهران
المجلس الأعلى للشباب
استقبال أول وفد من من شباب الجالية الوطنية بالخارج بمطار وهران، يوم 16 فيفري 2024.

وصل ظهيرة اليوم الجمعة، 16 فيفري، أول وفد من من شباب الجالية الوطنية بالخارج للمشاركة في قافلة تواصل للتّبادل بين الشّباب الجزائري المقيم داخل الوطن وفي الخارج.

وهي القافلة التي ستجوب كل مِن ولايات وهران، إيليزي وجانت، في الفترة المُمتدة مابين 16 و20 فيفري الجاري، تحت شعار “ويجمعنا الوطن”. وخلال هذا البرنامج سيساهم شباب الجالية في “ورش عمل ومناقشات مع شباب جزائريين آخرين، كما سينتهزون الفرصة لاكتشاف كنوز هذه المنطقة الاستثنائية” حسب ما أفاد به مسجد باريس الكبير الذي أطّر الوفد.

وعلى هامش استقبالها للوفد المكون من 7 شباب، والذي حل اليوم بمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران، قالت رئيسة لجنة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الأعلى للشباب، لبيض أماني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “الهدف من هذه القافلة يكمن في تثمين الكفاءات الشبانية الجزائرية في الداخل والخارج وإشراكهم كمساهمين نشطين في مسار التنمية الوطنية”.

وأشارت إلى أن  قافلة التواصل التي تضم إجمالا 40 شابا وشابة من الكفاءات الوطنية من الداخل ومن أبناء الجالية بالخارج هي “فرصة لهؤلاء لتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتخصصات على غرار الثقافة والبحث العلمي والمقاولاتية والتكنولوجيا والابتكار”.

أما منسق القافلة والمكلف بالمجتمع المدني بمسجد باريس الكبير، فؤاد ميلودي، فقال بأن هذه القافلة المندرجة في إطار الاتفاقية الممضاة بين المجلس الأعلى للشباب ومسجد باريس الكبير “تشكل فرصة للالتقاء والتلاحم مع الشباب الجزائري المقيم بأرض الوطن”، لافتا إلى أن الشباب الجزائري المقيم بالخارج سيقدم بمناسبة هذه القافلة اقتراحات ومشاريع على المجلس الأعلى للشباب في مجال الطفولة والبيئة والمقاولاتية، حسب ما نقلته الوكالة.

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