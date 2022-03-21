وصول “الخضر” إلى غينيا الإستوائية

حلّ المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم مساء الإثنين، بِمدينة مالابو عاصمة غينيا الإستوائية.

وبِمجرّد أن وطأت أقدامهم هذا البلد المُجاور للكاميرون، توجّه وفد “محاربي الصّحراء” للإقامة بِفندق “سوفيتال”.

وأخضع الناخب الوطني جمال بلماضي أشباله لِمران خفيف، انْتُظم بِمكان الإقامة، من أجل إزالة أعراض الإرهاق. عِلما أن زملاء القائد والجناح رياض محرز سافروا من الجزائر إلى غينيا الإستوائية، بعد ظهيرة الإثنين، على متن طائرة خاصّة لِشركة “الخطوط الجوية الجزائرية”. وبعدها تناولوا وجبة العشاء، قبل الخلود إلى النّوم.

وبِخصوص برنامج الثلاثاء، يُتابع لاعبو المنتخب الوطني في الصبيحة محاضرة بِالفيديو، ثم يُجرون حصّة مرانية، يليها تناول وجبة الإفطار. ثمّ يتكرّر السيناريو في المساء (الفيديو + تدريب ميداني).

ويشدّ المنتخب الوطني صبيحة الخميس المقبل، الرّحال جوّا مرّة أخرى لكن نحو مدينة دوالا الكاميرونية، استعدادا لِمواجهة المضيف فريق “الأسود الجموحة” أمسية اليوم الموالي، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

ولا تبتعد العاصمة مالابو في غينيا الإستوائية عن مدينة دوالا الكاميرونية كثيرا، حيث لا تتجاوز المسافة بينهما 114 كلم. المُرادفة – إلى حدّ ما – لِنظيرتها بين العاصمة الجزائر ومدينة مليانة (عين الدفلى).

ويعني قرب المسافة أن مالابو ودوالا تتشابهان من ناحية الظروف المناخية، حيث بلغت درجة الحرارة رقم “28” (الإثنين) في كلتا المنطقتَين.