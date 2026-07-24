وصول الدفعة الثانية من أطفال الجالية بالخارج المشاركين في المخيمات الصيفية

شرعت وزارة الشباب، ابتداءً من صبيحة اليوم الجمعة 24 جويلية، عبر مطارات الجزائر الدولي، وهران وجيجل، في استقبال الدفعة الثانية من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج للاستفادة من المخيمات الصيفية.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، تضم هذه الدفعة الثانية 805 طفل، من أبناء الجالية، إلى جانب 78 مرافقًا ومؤطرًا و9 مسؤولي مراكز، ليبلغ العدد الإجمالي للمشاركين فيها 892 مشاركًا.

وسيحل هؤلاء على مراكز للعطل والترفيه بولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، عين تموشنت، وهران، مستغانم، بجاية، وجيجل، حيث سيستفيدون من برنامج تربوي وثقافي وترفيهي متكامل طيلة فترة إقامتهم.

ويأتي هذا البرنامج، المنظم بالتنسيق مع كتابة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالجالية الوطنية بالخارج، ومسجد باريس الكبير، في إطار حرص الدولة على توطيد روابط أبناء الجالية الوطنية بوطنهم الأم، وتعزيز انتمائهم الوطني، من خلال تمكينهم من قضاء عطلة صيفية ثرية بالأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية، إلى جانب التعرف على المقومات الحضارية والتاريخية والسياحية التي تزخر بها الجزائر، تذكر وزارة الشباب.

ويستفيد من برنامج المخيمات الصيفية لسنة 2026 ما مجموعه 37 ألف طفل ويافع على المستوى الوطني، فيما تستهدف مختلف البرامج الصيفية التي تنظمها وزارة الشباب نحو نصف مليون شاب عبر مختلف ولايات الوطن.

ويتضمن البرنامج الخاص بأبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج لهذه السنة استفادة 2000 طفل من أبناء الجالية من المخيمات الصيفية في الجزائر.