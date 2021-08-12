وصول الطائرتين المخصصتين لإخماد الحرائق إلى الجزائر

وصلت إلى مطار هواري بومدين، الخميس، الطائرتين المخصصتين لإطفاء الحراق بعد عقد اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجارهما.

وكان في استقبال الطاقم الأوروبي الذي قاد الطائرتين إلى الجزائر المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام.

الوزارة الأولى: الجزائر تستأجر طائرتين لإخماد الحرائق

كشفت الوزارة الأولى، الأربعاء، عن توصل الجزائر إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يقضي باستئجار طائرتين لإخماد الحرائق.

وجاء في بيان للوزارة الأولى، أن الطائرتان كانتا قيد الاستغلال في عملية مكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

بالمقابل ستدخل الطائرتين حيز الخدمة بداية من هذا الخميس 12 أوت في الولايات التي نشبت فيها حرائق غابية، وذلك في إطار تسخير كل الإمكانات وتوفير الدعم لإطفاء هذه الحرائق.