وصول الفريق أول السعيد شنڨريحة إلى قطر

وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، إلى قطر في زيارة رسمية بداية من اليوم، الأحد 3 مارس.

وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنڨريحة، إلى قطر في زيارة رسمية بداية من اليوم، الأحد 3 مارس.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني فـ”بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شرع السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة قطر ابتداء من اليوم 03 مارس 2024، لحضور النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024″، حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية لمطار الدوحة الدولي اللواء راشد علي القاشوطي قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري”.

هذه الزيارة، يضيف البيان، “تأتي مواصلة لتعزيز مستوى علاقات التعاون الثنائي بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية.”

وتنعقد النسخة الثامنة من ديمدكس بين 04 و06 مارس 2024، وهو حدث رائد في مجال الدفاع والأمن البحري الدولي، ويتم تنظيمه تحت رعاية أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.