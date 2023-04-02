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الجزائر

وصول باخرة جديدة من العجول البرازيلية

الشروق أونلاين
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وصول باخرة جديدة من العجول البرازيلية
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اللحوم الحمراء بأسعار مقننة في نقاط التوزيع العمومية

استقبلت الجزائر يوم الأحد باخرة ثانية محمّلة بـ 2.500 رأس من العجول الموجهة للذبح. وهي مستوردة من البرازيل، لتسويق لحومها بالسعر المقنّين المحدّد بـ 1200 دينار للكلغ.

وجاء في بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،  أن باخرة ثالثة ستصل خلال أيام. محمّلة بأكثر من 3000 رأس من العجول الموجّهة للذبح من نفس الدولة.

من جهة أخرى، سيتمّ طرح اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة من السودان، في المساحات الكبرى ونقاط البيع التابعة لمجمع الجزائرية للّحوم الحمراء، ابتداء من اليوم الأحد.

أين تشتري اللحوم الحمراء بسعر 1200 دينار؟.. الوزارة تجيب

أين يشتري المواطن اللحوم الحمراء التي تسوّقها شركة “ألفيار” بسعر 1.200 دينار. أو لحوم الدجاج بسعر 350 دينار. أو المواد الاستهلاكية الأخرى التي توزّعها مؤسسات عمومية بشكل مباشر من المنتج إلى المستهلك؟.

للإجابة على هذا السؤال، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية والريفية في بيان يوم الثلاثاء، عن تخصيص منصة رقمية، لعرض عناوين جميع نقاط البيع، الخاصة بتوزيع المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، عبر التراب الوطني.

فمن خلال هذه المنصة، يمكن للمستهلكين العثور على أماكن نقاط بيع اللحوم الحمراء، الحبوب والبقول، الخضر والفواكه، أو غيرها من المنتجات، عبر خريطة تفاعلية.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذه الخطوة، تأتي في إطار سعيها لتوفير المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. وبأسعار في متناول جميع المستهلكين.

بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بخصوص المنصة الرقمية لنقاط البيع

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