وصول جثمان الدبلوماسي الراحل حسين جودي إلى الجزائر

وصل يوم الخميس إلى مطار الجزائر الدولي، جثمان الدبلوماسي الراحل حسين جودي، الذي توفي الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز 92 سنة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد حضر مراسم استقبال جثمان الفقيد بالقاعة الشرفية للمطار، كل من وزير الخارجية أحمد عطاف، والأمين العام للوزارة عمار بلاني، وعدد من السفراء. إلى جانب عائلة الفقيد ورفقائه.

الدبلوماسي الراحل من مواليد 1930 بسوق اهراس، وقد تقلد شغل مناصب:

ممثل دائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بين 1984 و1990،

أمين عام لوزارة الخارجية بين 1990 و1993،

وسفير الجزائر في باريس من 1993 إلى 1997.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى، ظهر الخميس بمقبرة بن عكنون بالجزائر العاصمة، يضيف المصدر ذاته.