وصول جثمان الرئيس الأسبق اليامين زروال إلى ولاية باتنة لإلقاء النظرة الأخيرة

وصل جثمان رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال، صباح اليوم الإثنين، إلى مقر ولاية باتنة لإلقاء النظرة الأخيرة.

وقد نُقل جثمان الراحل من منزله العائلي إلى مقر الولاية، أين سيتم إلقاء النظرة الأخيرة عليه قبل أن يوارى الثرى بعد صلاة الظهر، بالمقبرة المركزية بوزوران.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد ألقى يوم أمس الأحد بقصر الشعب، النظرة الأخيرة على جثمان الراحل، كما قام بالتوقيع على سجل التعازي.

كما قام كبار المسؤولين في الدولة وجمع من الشخصيات الوطنية والمجاهدين، بعد ظهر الأحد بقصر الشعب، بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان اليامين زروال الذي وافته المنية يوم السبت.