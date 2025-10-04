وصول ست جزائريين مشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا تمهيدا لعودتهم إلى الجزائر

صورة مأخوذة من صفحة وكالة الأناضول على منصة X

وصلت قبل قليل طائرة تركية إلى مطار إسطنبول قادمة من فلسطين المحتلة، وعلى متنها 137 أسيراً محرَّراً من المشاركين في أسطول الصمود العالمي .