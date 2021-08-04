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الجزائر
بعد ان سلمته السلطات الإماراتية للعدالة الجزائرية

وصول عبد المومن ولد قدور الفار من العدالة إلى الجزائر مكبّل اليدين  

الشروق أونلاين
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وصول عبد المومن ولد قدور الفار من العدالة إلى الجزائر مكبّل اليدين  

وصل منذ قليل الى مطار الجزائر، الرئيس المدير العام  الأسبق لمجمع سونطراك، الفار من العدالة بعد ان سلمته الامارات للجزائر.

وسلمت الإمارات العربية المتحدة، بشكل رسمي، الأربعاء، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، فان سلطات الإمارات سلمت ولد قدور إلى العدالة الجزائرية، في انتظار وصوله إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة.

وأكد التلفزيون العمومي، انه سيقوم ببث صورا خاصة بالرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك خلال وصوله إلى الجزائر.

وجاء تسليم ولد قدور من قبل السلطات الاماراتية، بناء على مذكرة توقيف دولية صدارة في حقه من العدالة الجزائرية.

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