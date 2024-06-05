وصول ما يقارب 22 ألف حاج وحاجة إلى مكة المكرمة

قارب عدد الحجاج الجزائريين الذين وصلوا إلى مكة المكرمة إلى غاية أمس الثلاثاء 22200 حاج و حاجة، وفق ما أفادت به البعثة الجزائرية للحج.

وأوضح يوسف بارود مساعد رئيس مركز مكة مكلف بالاستقبال والاسكان والترحيل, أن نسبة الحجاج الذين دخلوا مكة المكرمة بلغ 22196 أي 53.75 بالمئة من العدد الاجمالي للحجاج المنتظر وصولهم الى البقاع المقدسة والمقدر ب41300 حاج و حاجة.

وأضاف بارود أنه من المنتظر أن يصل 2250 حاج و حاجة، من منفذي المدينة المنورة و جدة, الى مكة المكرمة يوم غد الاربعاء ليصل بذلك العدد الاجمالي للحجاج الى 24446 حاج و حاجة أي بنسبة 59.19 بالمئة من مجموع الحجاج المنتظر وصولهم لأداء مناسك الحج هذا الموسم.

وأشار إلى أن مكاتب الخدمة الميدانية، شرعت هذه الأيام، في معاينة كل من مشعري منى وعرفات، حيث تقوم بعد الحجاج وتفويجهم على المخيمات قصد تسهيل تقديم مختلف الخدمات لهم في المشعرين وبالتالي تيسير لهم أداء المناسك بكل راحة وطمأنينة.

وكان أول فوج للحجاج الجزائريين قد غادر مطار هواري بومدين الدولي يوم 20 مايو باتجاه البقاع المقدسة. كما ستتواصل رحلات نقل الحجاج الى منفذي المدينة المنورة و جدة الى غاية 12 جوان الجاري.

وسيستقبل الديوان الوطني للحج و العمرة 23200 حاج فيما تستقبل الوكالات السياحية 17100 حاج.

و ستتواصل عملية نقل الحجاج إلى البقاع المقدسة انطلاقا من 12 مطارا وطنيا عبر 146 رحلة منها 88 تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و 43 رحلة للخطوط الجوية السعودية و15 رحلة لشركة “ناس”.