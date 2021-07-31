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الجزائر

وصول مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” و750 جهاز مكثف للأكسجين إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وصول مليون جرعة من لقاح “سينوفاك” و750 جهاز مكثف للأكسجين إلى الجزائر

وصلت، ليلة الجمعة، إلى مطار بوفاريك شحنتين محملتين بمليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفاك” وكذا 750 جهاز تكثيف الأكسجين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد حطت ليلة الجمعة، بالقاعدة الجوية بوفاريك طائرتي نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، على متنهما شحنتين الأولى خاصة باللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون جرعة والثانية أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بـ 750جهاز تم اقتناؤهم من جمهورية الصين.

بالصور.. الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين تصل إلى الجزائر

وصلت، ليلة الأحد، إلى القاعدة الجوية ببوفاريك الدفعة الأولى من مكثفات الأكسجين على متن طائرات نقل عسكرية، من أجل دعم المنظومة الصحية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فقد حطت ليلة الأحد 25 جويلية، بالقاعدة الجوية بوفاريك، طائرتي (02) نقل عسكريتين تابعتين للقوات الجوية، على متنهما الدفعة الأولى من أجهزة تكثيف الأوكسجين والتنفس، والتي تقدر بألف وخمسين (1050) جهاز تم اقتناؤه من جمهورية الصين الشعبية”.

وأكد المصدر ذاته أن العملية ستليها خلال الأيام والأسابيع القادمة، عمليات ممثالة لجلب دفعات أخرى من هذه التجهيزات الطبية الضرورية.

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التعليقات
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  • ابونواس

    لماذا سينوفاك الصيني العديم الفائدة حسب الخبراء العجم...لأن الخبراء العرب في محل (المجهول)....ايران تلقح بلقاح ايراني...وتركيا أيضا.......فأين لقاح الأعراب...؟

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