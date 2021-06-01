وصول وفدَي منتخبَي موريتانيا ومالي إلى الجزائر

وصل إلى أرض الوطن مساء الثلاثاء، وفدَي منتخبَي موريتانيا ومالي لكرة القدم، تحسّبا لِمواجهة الجزائر.

وكان بعض أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أبرزهم عمّار بهلول النائب الأوّل لِرئيس “الفاف”، في استقبال وفدَي منتخبَي موريتانيا ومالي.

ويتبارى المنتخب الوطني الجزائري ودّيا مع مُنافسه الموريتاني مساء هذا الخميس، ثم مع الفريق المالي بعد ثلاثة أيّام من ذلك.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هاتَين المقابلتَين التحضيريتَين.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة للدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس العالم 2022، الذي تنطلق مواجهاته عند نهاية أوت المقبل.