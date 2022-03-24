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رياضة

وصول وفد المنتخب الوطني إلى الكاميرون

الشروق الرياضي
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وصول وفد المنتخب الوطني إلى الكاميرون

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري ظهر الخميس، بِمدينة دوالا الكاميرونية. قادما من مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

ووجد وفد “محاربي الصّحراء” في استقباله السلطات المحلّية لِمدينة دوالا، وأيضا وزيرَي الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق والسياحة ياسين حمادي، وسفير الجزائر في الكاميرون بومدين ماحي.

وحضر بعض أنصار “الخضر” إلى مطار دوالا، ترحيبا بِقدوم زملاء القائد رياض محرز، وتشجيعا لهم.

ويُجري لاعبو الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الخميس، أوّل وآخر حصّة تدريبية لهم، بِملعب “جابوما”. في التوقيت والميدان ذاته الذي سيحتضن مواجهة الكاميرون هذا الجمعة، بِرسم ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.

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