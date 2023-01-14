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رياضة

وصول وفد منتخب مالي إلى الجزائر

الشروق الرياضي
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وصول وفد منتخب مالي إلى الجزائر
ح.م

حلّ وفد المنتخب المحلّي المالي لِكرة القدم بعد ظهيرة السبت بِالجزائر، وبِالضّبط بِالمطار الدولي “أحمد بن بلة” بِوهران.

وكان في استقبال الوفد المالي ياسين بن حمزة نائب رئيس اللجنة الجزائرية لِتنظيم “شان” 2023، ومدير الشباب والرياضة لِعاصمة الغرب الجزائري، فضلا عن إطارات أخرى من الولاية ذاتها.

وخصّصت سلطلات ولاية وهران استقبالا حارّا لِضيوف الجزائر.

ويخوض المنتخب المحلّي المالي مقابلاته في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، في فوج يضمّ أيضا فريقَي موريتانيا وأنغولا.

ويستهلّ الماليون منافسة “الشان” بِمواجهة أنغولا مساء الإثنين المقبل.

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