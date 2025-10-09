-- -- -- / -- -- --
بعد إجلائهم عبر الأردن

وصول 11 جزائريا من المشاركين في “قافلة الصمود العالمي” إلى أرض الوطن

الشروق أونلاين
ح.م
جانب من الاستقبال

حلّ مساء الخميس بمطار الجزائر الدولي، 11 جزائريا من المشاركين في “قافلة الصمود العالمي” لكسر الحصار عن غزة، بعد إجلائهم عبر الأردن، بطلب من السلطات الجزائرية.

وكان في استقبال المواطنين العائدين بالمطار الدولي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب.

وأكدت الخارجية الجزائرية في وقت سابق، إجلاء المواطنين الجزائريين المحتجزين لدى الاحتلال الصهيوني. بعد اعتراض سفن القافلة المبحرة في مهمّة إنسانية نحو شواطئ غزة، في المياه الدولية، واعتقال ركابها.

وأوضحت الوزارة أن “العملية أشرفت عليها السلطات الأردنية بطلب من الجزائر، وقد تمّت بتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر بعمّان. تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد”.

وشارك في أسطول الصمود العالمي 17 جزائريا، أبحروا على متن سفينتي “دير ياسين” و”أمستردام”. بينهم صحفي قناة “الشروق نيوز” مهدي مخلوفي الذي كان بين العائدين اليوم.

ويوم السبت الماضي، نقلت طائرة تركية إلى مطار إسطنبول 137 محتجزا لدى الاحتلال من عدّة جنسيات، من المشاركين في أسطول الصمود. بينهم 6 مواطنين جزائريين.

